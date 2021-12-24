Эктор Хименес-Браво вспомнил, как девушка "забеременела" от него

Это случилось, когда звезда будет еще молодым.

Известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво вспомнил, как девушка ему сказала, что беременна от него.

Это случилось, когда ведущий жил в Колумбии. Еще молодой повар встречался тогда с девушкой, по имени Амайя. Однажды девушка пришла к Эктору и призналась, что у нее долго нет менструаций. К слову, знаменитость тогда изрядно растерялась.

"Я ничего не понимал, пытался успокоить ее и разобраться. Вышел мой отец, начал злиться, задавать вопросы. А я сам не знал на них ответа", — прокомментировал Эктор.

Впрочем, позже оказалось, что девушка не беременна. У нее был гормональный сбой.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Также ведущий вспомнил еще один довольно забавный случай. В 2013 году к Эктору подошла незнакомка и заявила, что беременна от него.

"А мы с ней совсем не были знакомы. Совсем. Тогда у меня была партнерша, и я точно знаю, что спал только с ней", — добавил знаменитость.

Впрочем, бывали и другие случаи, когда девушки говорили, что беременны от Эктора. Однако повар не хочет рассказывать подробности.

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