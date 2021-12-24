Ектор Хіменес-Браво пригадав, як дівчина "завагітніла" від нього

Ектор Хіменес-Браво пригадав, як дівчина "завагітніла" від нього

Це сталося, коли зірка буде ще молодим.

Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво пригадав, як дівчина йому сказала, що вагітна від нього.

Так, це сталось, коли ведучий жив у Колумбії. Ще молодий кухар зустрічався тоді з дівчиною, на ім'я Амайя. Якось дівчина прийшла до Ектора та зізналася, що в неї довго немає менструацій. До слова, знаменитість тоді неабияк розгубився.

"Я нічого не розумів, намагався заспокоїти її та розібратися. Тут вийшов мій батько, почав злитися, ставити запитання. А я сам не знав на них відповіді", - прокоментував Ектор.

Втім, пізніше виявилося, що дівчина таки не вагітна. У неї був гормональний збій.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Також ведучий пригадав ще один доволі кумедний випадок. 2013 року до Ектора підійшла незнайомка та заявила, що вагітна від нього.

"А ми з нею зовсім не були знайомі. Зовсім. Тоді у мене була партнерка, і я точно знаю, що спав лише з нею", - додав знаменитість.

Втім, бували й інші випадки, коли дівчата говорили, що вагітні від Ектора. Однак кухар не хоче розповідати подробиці.

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