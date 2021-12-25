Штраф та порожні трибуни: чемпіона України покарали за расизм під час матчу УПЛ

Штраф та порожні трибуни: чемпіона України покарали за расизм під час матчу УПЛ

Київський клуб засуджений до одного матчу за порожніх трибун.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс низку рішень щодо футбольного клубу "Динамо" Київ.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Зазначається, що столичний клуб отримав вирок у проведення одного матчу за порожніх трибун умовно і штраф у розмірі 250 тисяч гривень за прояви расизму, зафіксовані під час матчу 14-го туру чемпіонату України з футболу проти "Ворскли". Випробувальний термін для київського клубу встановлено до кінця сезону 2021/2022. У разі виявлення повторних порушень умовне покарання щодо проведення матчу при порожніх трибунах стане реальним.

Також столичний клуб був оштрафований на 50 тисяч гривень за образливий банер, який фанати команди вивісили під час матчу 10 туру чемпіонату України проти донецького "Шахтаря". До слова, віце-чемпіон України отримав ідентичний штраф за поведінку своїх уболівальників на цьому ж матчі.

Крім того, киянам доведеться заплатити ще 50 тисяч гривень за некоректні вислови асистента головного тренера Еміля Караса, у якого днями помер батько, на адресу арбітра матчу "Маріуполь" - "Динамо".

Нагадаємо, що нападник полтавської "Ворскли" Лукас Ранжел заявив, що зазнав расистських образ під час матчу проти київського "Динамо". Бразильський футболіст стверджував, що дискримінація в його бік була як від уболівальників на НСК "Олімпійський", так і від одного з гравців столичного клубу.