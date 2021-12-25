У схожих піжамах і з усмішками: Кім Кардашян із мамою та дітьми знялася у різдвяній фотосесії

У схожих піжамах і з усмішками: Кім Кардашян із мамою та дітьми знялася у різдвяній фотосесії

Зірка реаліті та інфлюєнсерка представила шанувальникам у соцмережі сімейну різдвяну листівку.

Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво Христове. Цього дня Кім Кардашян опублікувала в Instagram різдвяну фотосесію. Але на знімках зазнімковані не всі члени сім'ї.

Фотосесія Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

У фотосеті знялися Кім, її мама Кріс Дженнер, сестра Глое з 3-річною донькою Тру та 5-річна донька їхнього брата Роба – Дрім Рене. А також четверо дітей Кім: 8-річна Норт, 6-річний Сейнт, 3-річна Чикаго та 2-річний Псалм.

Фотосесія Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Фотосесія Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Фотосесія Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Всі були одягнені у схожі комфортні темно-баклажанові піжами (а потім і в чорні) від бренду Кім – SKIMS.

Фотосесія Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Фотосесія Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Фотосесія Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

"Щасливого Різдва", – підписала світлини зірка реаліті.

На фотозніманні були відсутні сестри Кім – Кортні, Кендалл та Кайлі. Можливо, вони не змогли знайти вільний час для цього. Але у будь-якому разі сім'я весело провела час.

Фотосесія Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Фотосесія Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Фотосесія Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Раніше Кардашян похизувалася ефектним образом у вбранні кольору індиго від Balenciaga, який складався з комбінезону з ботфортами-панчохами, рукавичками та спідницями зі шлейфом.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

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