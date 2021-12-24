Заразилася коронавірусом і була в комі: у Чехії померла 30-річна українка

Заразилася коронавірусом і була в комі: у Чехії померла 30-річна українка

Рената перебувала в лікарні у штучній комі з 70% ураженням легень.

У Чехії померла 30-річна мешканка міста Хуст Закарпатської області Рената П. Молода жінка потрапила до лікарні після того, як інфікувалася коронавірусом, але врятувати її не вдалося.

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Про смерть українки повідомила сьогодні, 24 грудня, її знайома Маряна Тимощук на своїй сторінці у Facebook.

Ще на початку грудня молода жінка інфікувалася коронавірусом і потрапила до медзакладу. На її лікування у соцмережі збирали кошти, адже Рената не мала страхівки, а перебування у чеському медзакладі досить дороге.

За даними громадської організації "Волонтери Закарпаття", хвороба швидко прогресувала і жінка перебувала в реанімації у штучній комі з 70% ураження легень.

На жаль, врятувати Ренату не вдалося.

"Дякуємо всім за допомогу. Ренатка померла. Бог забирає найкращих людей", - написала Маряна Тимощук.

Нагадаємо, у Львові медики врятували 17-річного хлопця, в якого почались ускладнення після коронавірусу і він впав у мозкову кому.

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