Регулятор США схвалив перші пігулки від коронавірусу: що відомо

Регулятор США схвалив перші пігулки від коронавірусу: що відомо

"Паксловід" знижує ризик госпіталізацій і смертей на 89%.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) в середу, 22 грудня, схвалило перші пігулки проти COVID-19 "Паксловід" (Paxlovid), розроблені американською фармкомпанією Pfizer.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що препарат "Паксловід" має легкі побічні ефекти та знижує ризик госпіталізації та смерті на майже 90%. Його призначатимуть дорослим і дітям від 12 років із позитивним результатом тесту на коронавірус, які мають найвищий ризик госпіталізації.

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Йдеться, зокрема, про пацієнтів з ожирінням та серцевими захворюваннями, а також про людей похилого віку. Водночас пігулки не рекомендуються хворим із тяжкими захворюваннями нирок або печінки.

Уряд США вже погодився закупити "Паксловід" у кількості, достатній для лікування 10 мільйонів людей. Препарат надаватиметься пацієнтам безкоштовно.

Американський президент Джо Байден заявив, що ці пігулки знаменують собою "значний крок уперед на нашому шляху до виходу з пандемії".

FDA базувало своє рішення на результатах дослідження компанії Pfizer, в якому взяли участь 2 250 пацієнтів.

Результати випробувань показали, що препарат знижує кількість госпіталізацій і смертей на 89% для людей із легкою та середньою тяжкістю COVID-19, які приймали пігулки впродовж трьох днів після появи симптомів.

Менше 1% учасників дослідження, які отримували "Паксловід", були госпіталізовані, жоден із них не помер. Водночас серед добровольців, яким дали плацебо, 6,5% пацієнтів були госпіталізовані, а дев'ятеро померли.

Дослідники зауважують, що для ефективності препарат потрібно призначати впродовж п'яти днів після появи симптомів.

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