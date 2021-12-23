Регулятор США одобрил первые таблетки от коронавируса: что известно

"Паксловид" снижает риск госпитализаций и смертей на 89%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в среду, 22 декабря, одобрило первые таблетки против COVID-19 "Паксловид" (Paxlovid), разработанные американской фармкомпанией Pfizer.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что препарат "Паксловид" имеет легкие побочные эффекты и снижает риск госпитализации и смерти почти на 90%. Его будут назначать взрослым и детям от 12 лет с положительным результатом теста на коронавирус, имеющим самый высокий риск госпитализации.

Речь идет, в частности, о пациентах с ожирением и сердечными заболеваниями, а также о пожилых людях. В то же время, таблетки не рекомендуются больным с тяжелыми заболеваниями почек или печени.

Правительство США уже согласилось закупить "Паксловид" в количестве, достаточном для лечения 10 миллионов человек. Препарат будет предоставляться пациентам бесплатно.

Американский президент Джо Байден заявил, что эти таблетки знаменуют собой "значительный шаг вперед на нашем пути к выходу из пандемии".

FDA базировало свое решение на результатах исследования компании Pfizer, в котором приняли участие 2250 пациентов.

Результаты испытаний показали, что препарат снижает количество госпитализаций и смертей на 89% для людей с легкой и средней тяжестью COVID-19, принимавших таблетки в течение трех дней после появления симптомов.

Менее 1% участников исследования, получавших "Паксловид", были госпитализированы, ни один из них не умер. В то же время, среди добровольцев, которым дали плацебо, 6,5% пациентов были госпитализированы, а девять умерли.

Исследователи отмечают, что для эффективности препарат нужно назначать в течение пяти дней после появления симптомов.

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