Джонни Депп собирался утопить и сжечь Эмбер Херд – СМИ

Об этом он говорил со своим другом Полом Беттани.

Скандал между голливудским актером Джонни Деппом и его экс-женой Эмбер Херд только набирает обороты.

В Сети обнародовали личную переписку Деппа с его другом, актером Полом Беттани. К слову, они собирались убить Эмбер, пишет Daily Mail.

Джонни хотел сжечь актрису, на что Пол ответил, что она слишком красивая, поэтому лучше ее утопить. Актер сказал, что Херд лучше утомить, а потом сжечь.

"Давай утопим ее, а потом сожжем. А потом я тр**ну ее, чтобы убедиться, что она мертва", — написал актер.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Getty Images

К слову, Депп уверяет, что они просто своеобразно шутили.

Интересно то, что переписка датируется 2013 годом. Тогда Джонни и Эмбер не были женаты. Более того, актеры тогда даже не встречались.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Брак длился всего 15 месяцев, а инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни она поделилась с британским таблоидом The Sun. Женщина утверждает, что Джонни наркоман, жестокий абьюзер и тиран. Депп в свою очередь уверяет, что Эмбер лжет.

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