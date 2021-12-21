Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ после 1 мая 2022 года

Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ после 1 мая 2022 года

По словам главы правительства, тарифы будут пересмотрены.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ в следующем годовом периоде, когда с 1 мая 2022 года закончится действие установленного правительством фиксированного годового предложения.

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Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV" 20 декабря.

Так, по его словам, цена на газ для населения на следующий годовой период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года будет формироваться в зависимости от цены газа на мировом рынке и объема собственной его добычи.

"Нынешняя цена на газ (…) это годовой рыночный продукт, зафиксированный на один год. Конечно, на следующий годовой период он будет пересмотрен НАК "Нафтогаз" и будет формироваться в зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировом рынке и сколько будет газа в Украине, как мы будем поднимать свою добычу, а мы над этим работаем", – заявил Шмыгаль и добавил, что правительство сделает все возможное, чтобы защитить как уязвимых потребителей, так и население в целом "с точки зрения цены на газ".

"Всегда у правительства инструмент, как защитить население от тех или иных нерыночных, монопольных или кризисных влияний", – заверил глава Кабмина. Он также подчеркнул, что МВФ не требует от Украины повышения цен на газ для населения.

Относительно текущего отопительного сезона Шмыгаль отметил, что газа и угля для его прохождения достаточно и у правительства нет планов по введению ограничений потребления электроэнергии.

Напомним, Согласно постановлению НКРЭКУ № 572, с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в Украине действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн за кубометр. Клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фиксированный" платят 7,96 гривны за один кубометр. Такая стоимость газа должна остаться до апреля 2022 года включительно. Более того, согласно документу, компания-поставщик не может повышать цену — только уменьшать.