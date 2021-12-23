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Не пускала жити окремо: 18-річний хлопець убив матір цеглиною

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Не пускала жити окремо: 18-річний хлопець убив матір цеглиною

Getty Images

Син посварився з матір'ю, бо хотів почати жити окремо, а вона його не пускала.

У Нижегородській області Росії 18-річний юнак убив 38-річну матір, яка була проти його самостійного життя.

Про це повідомляє пресслужба регіонального слідкому РФ.

За словами поліцейських, син посварився з матір'ю, бо хотів почати жити окремо, а вона його не пускала.

Під час сварки хлопець завдав їй кілька ударів цеглою по голові. Від травм 38-річна жінка померла. Потім він закопав тіло матері на прибудинковій території.

Раніше повідомлялося, що в Росії в заметі знайшли двох роздягнених дітей, 8-річний хлопчик загинув.

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