ЦВК вивчає можливість проведення виборів у прифронтових районах Донбасу: названо дату

У разі проведення виборів навесні рішення про їх призначення потрібно ухвалити не пізніше 16 січня 2022 року.

Перші місцеві вибори в прифронтових районах Донецької та Луганської областей можуть відбутися 27 березня 2022 року. Центральна виборча комісія звернулася до обласних держадміністрацій - військово-цивільних адміністрацій (ОДА-ВЦА) за висновками щодо такої можливості.

Про це повідомили у четвер, 23 грудня, у пресслужбі ЦВК.

У ЦВК пояснили, що відповідно до Виборчого кодексу місцеві вибори можуть проводитись двічі на рік — в останню неділю березня та останню неділю жовтня, а призначити їх потрібно не пізніше, ніж за 70 днів до дня виборів.

Якщо військово-цивільні адміністрації дадуть позитивний висновок щодо можливості проведення виборів в останню неділю березня 2022 року, ЦВК повинна ухвалити рішення про їх призначення не пізніше 16 січня 2022 року.

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Призначити місцеві вибори раніше не вдавалося, оскільки на окремих територіях цих областей у зв’язку із російською агресією на Донбасі існує загроза безпеці виборців та інших учасників виборчого процесу, а також належній організації та проведенню виборів.

“У такій ситуації рішення про можливість чи неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків обласних військово-цивільних адміністрацій, як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року”, — йдеться у повідомленні.

ЦВК очікує відповідні висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 13 січня 2022 року.

Нагадаємо, на останньому у 2021 році засіданні Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто згоди щодо необхідності відновлення дії режиму припинення вогню.

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