Арахамія не вірить у проведення онлайн-виборів в Україні

Арахамія не вірить у проведення онлайн-виборів в Україні

За його словами голосування онлайн протирічить Конституції.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що проведення виборів повністю онлайн в Україні неможливе.

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Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Давайте тут одразу розставимо крапки над "і". Опоненти розганяють ідею, що буде голосування за допомогою мобільного телефону. Це апріорі неможливо, тому що, згідно з Конституцією, у нас процес голосування таємний, ви не маєте бути в цьому процесі ідентифіковані. Мобільний телефон за замовчуванням ідентифікує", - пояснив Арахамія.

Водночас він зазначив, що підтримує проведення електронного підрахунку голосів на виборах, як це роблять у США та багатьох інших країнах.

"Електронний підрахунок голосів зробив би виборчий процес прозорішим, дав би змогу оперативніше обробляти дані", - заявив голова фракції "Слуга народу" та додав, що запустити електронний підрахунок голосів до найближчих виборів в Україні малоймовірно, адже необхідно закупити обладнання, а лише процедура його закупівлі через систему Prozorro зазвичай триває півроку.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський зазначив, що наступні вибори в Україні, можливо, будуть мати функцію онлайн-голосування. Водночас глава держави не вказав, яким саме чином це відбуватиметься. При цьому президент наголосив, що люди й надалі зможуть голосувати звичним способом у кабінках.

Він зазначив, що питання щодо онлайн-виборів проробляє Міністерство цифрової трансформації України. Проте таке рішення не може бути чинним без схвалення Верховної Ради.