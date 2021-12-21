Арахамия не верит в проведение онлайн-выборов в Украине

По его словам, голосование онлайн противоречит Конституции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что проведение выборов полностью онлайн в Украине невозможно.

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Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Давайте здесь сразу расставим точки над "и". Оппоненты разгоняют идею, что будет голосование с помощью мобильного телефона. Это априори невозможно, потому что, согласно Конституции, у нас процесс голосования тайный, вы не должны быть в этом процессе идентифицированы. Мобильный телефон по умолчанию идентифицирует", – объяснил Арахамия.

В то же время, он отметил, что поддерживает проведение электронного подсчета голосов на выборах, как это делают в США и многих других странах.

"Электронный подсчет голосов сделал бы избирательный процесс более прозрачным, позволил бы оперативнее обрабатывать данные", — заявил глава фракции "Слуга народа" и добавил, что запустить электронный подсчет голосов до ближайших выборов в Украине маловероятно, ведь необходимо закупить оборудование, а только процедура его закупки через систему Prozorro обычно длится полгода.

Напомним, 26 ноября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский отметил, что следующие выборы в Украине, возможно, будут иметь функцию онлайн-голосования. В то же время глава государства не указал, каким именно образом это будет происходить. При этом президент подчеркнул, что люди и дальше смогут голосовать привычным способом в кабинках.

Он отметил, что вопрос по онлайн-выборам прорабатывает Министерство цифровой трансформации Украины. Однако такое решение не может вступить в силу без одобрения Верховной Рады.