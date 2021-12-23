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"Різдвяні дива": на Тернопільщині багатодітна родина всиновила 14 дітей з інтернатів

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"Різдвяні дива": на Тернопільщині багатодітна родина всиновила 14 дітей з інтернатів

ТСН.ua

У будинку також проживають доберман Рей, кіт, морські свинки, шиншила і папуги.

На Тернопільщині багатодітна родина Рожицьких декілька разів брала вихованців інтернатів на новорічні свята, а потім вже не могла розлучитися із дітлахами. Сім'я всиновила аж чотирнадцятьох. 

Про особливе свято в особливій родині – у сюжеті ТСН. 19:30.

Світлана - мама для дев'ятнадцяти дітей і родина планує далі зростати. Так стається, що саме на новорічні свята. "Найпершою до нас попала на свято Марусиночка. Потім Любонька з Настею. Кожного разу кажу, що цього більше не буде. Вже хватить", - розповідаю, усміхаючись, багатодітна мати.

Олексія з братом всиновили цього року - вони наразі останні.  Напевно, цю маму зрозуміє не кожен. Колись мала роботу в Італії, могла залишитись там жити. Однак повернулась на Тернопільщину і повністю присвятила себе дітям.

"Я проти інтернатів. Навіть бідна сім’я - це краще, ніж жити в інтернаті. Ми по-справжньому обіймаємося. Ми по-справжньому сваримося. У нас такі дебати бувають, такі розбори польотів, але є сім’я. Ми вчимось прощати, а там ні". – говорить мама Світлана.

У великій родині - велике все. Якщо машина - то мікроавтобус, якщо зубні щітки - то дві повні склянки, три десятка курток і нескінченне прання - хатніх справ тут вистачає на всіх. Хтось розвішує білизну, хтось чистить камін, а Марічка йде вигулювати пса.

"Різдвяні дива": у Тернопільській області родина всиновила 14 дітей

"Різдвяні дива": у Тернопільській області родина всиновила 14 дітей

Активно рости родина Рожицьких почала майже двадцять років тому. Світлана згадує, як одного вечора у двері неочікувано подзвонили сироти. "Це почалось від Нового року. Відкриваю двері - стоять двоє маленьких дітей. Ну, як маленьких - десь по 12 років, але п’янючі-п’янючі. Кажуть: дайте нам гроші, ми хочемо їсти. Кажу: дали випити і не дали закусити? Не дали - каже. Ходіть, я вас нагодую", - пригадує жінка.

Відтоді Світлана з чоловіком усиновили 14 дітей, половину - саме у грудні-січні. Брали дітей з інтернатів наче лише на свята, але після не могли з ними розстатися. Минулого року родина нарешті переїхала у новий великий будинок. Тепер майже у кожного є власна кімната.

На першому поверсі уже самостійні діти замішують тісто на пельмені та піцу. Вміння обслужити себе - це чи не найперше, чому вчить дітей Світлана. Каже: інтернати роблять з дітей безпорадних - і у побуті, і у вирішенні конфліктів. Прийомна матір навіть взялась налагоджувати стосунки дітей з їхніми рідними батьками. Дітям почали говорити: ви повинні бути вдячні батькам за то, що вони вас взяли.

"Я кажу, вони нічого мені не винні. Це моя добра воля, я сама хотіла їх взяти. Я хотіла допомогти. Вони донори любові так само. Вони тоже вміють любити", - пояснює жінка.

У цей день запланована сімейна вечеря, на котру поспішає з роботи батько Андрій, і дорослі діти, які вже живуть окремо. Світлана готує на стіл. Тим часом діти прикрашають вітальню, грудень для цієї родини - особливий місяць. У широкому сімейному колі Світлана інколи навіть замислюється: може 19 дітей - це не фінал.

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