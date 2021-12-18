Польша изменила правила въезда для украинцев: что нового

Польша расширила список лиц, которым кроме паспорта вакцинации для пересечения границы не нужен результат теста на коронавирус.

Польша изменила порядок пропуска на границе украинцев, а также граждан других стран, не входящих в Европейский Союз. Соответствующее решение принял Совет министров страны в пятницу, 17 декабря.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook.

В частности, Польша дополнила категорию лиц, которым для въезда на ее территорию не требуется негативный результат тестирования. К ним относятся:

дети до 5 лет;

лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях;

лица, сдающие экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводят экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;

граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушного или морского судна, обслуживающий персонал поездов, лица, работающие в медицинских учреждениях).

Напомним, с 15 декабря в Польше изменились правила для приезжих из-за стран Шенгенской зоны. Отныне при пересечении границы нужно будет обязательно показать кроме паспорта вакцинации отрицательный результат теста на коронавирус, который должен быть сделан не позднее, чем за 24 часа до пересечения границы. Отмечается, что будут приниматься как отрицательные ПЦР-тесты, так и антигенные.

Это требование не касается учащихся на территории Польши или в соседней стране и сопровождающих их опекунов, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

Новые требования для въезда: на границе с Польшей образовались длинные очереди | Новости Украины

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