Польща змінила правила в'їзду для українців: що нового

Польща розширила список осіб, яким крім паспорту вакцинації, для перетину кордону не потрібен результат тесту на коронавірус.

Польща змінила порядку пропуску на кордоні українців, а також громадян інших країн, що не входять до Європейського Союзу. Відповідне рішення ухвалила Рада міністрів країни в п'ятницю, 17 грудня.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Польща доповнила категорію осіб, яким для в'їзду на її територію не потрібен негативний результат тестування. До них належать:

діти до 5 років;

особи, які складають випускні іспити в школах, ліцеях і вищих навчальних закладах;

особи, які складають іспити, що підтверджують кваліфікацію професії, проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;

громадяни, які перетинають кордон у рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговчий персонал поїздів, члени екіпажів морських суден, особи, що працюють в медичних закладах).

Нагадаємо, від 15 грудня в Польщі змінилися правила для приїжджих з-поза країн Шенгенської зони. Відтепер під час перетину кордону треба буде обов'язково показати не лише паспорт вакцинації, а й негативний результат тесту на коронавірус, який має бути зроблений не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Зазначається, прийматимуться як негативні ПЛР-тести, так і антигенні.

Ця вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі або в сусідній країні і опікунів, що їх супроводжують, а також дітей, які відвідують дитячі садки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

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