Зима 2021: рекомендації астрологині на 19 грудня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

У повню Венера розгортається і до 29 січня наступного, 2022, року йде в ретрорух. Насамперед це не найкраще позначиться на внутрішньосімейних взаєминах – ретроградність Венери призводить до проблем між партнерами – як у сімейному, так і в особистому житті: може різко збільшитися кількість сварок, конфліктів і, як наслідок, розлучень.

Втім, зворотний рух планети любові та краси є і гарною новиною, особливо для тих, чия професія пов'язана із творчістю. У цей період з'являтиметься маса перспективних ідей, до яких до того ж додасться серйозний креативний потенціал, тому залишиться тільки діяти.

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