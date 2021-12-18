Як приготувати свинячу рульку до новорічного столу

Свиняча рулька – це те, з чого ми традиційно під Новий рік готуємо в кращому випадку холодець. Між тим наші сусіди – поляки, баварці і чехи – готують свинячі ніжки і в будні, і в свята, адже страви з неї – це ситно, смачно, і вони чудово пасують як для сімейної вечері, так і для великої дружної компанії. Відварена в пиві, запечена в прянощах, доповнена фруктами, оточена різними видами гарніру – свиняча рулька просто напрошується на стіл.
Рульки, або інакше гомілки, – найбільш недооцінена частина свинячої туші. Рідко хто наважується робити з них щось замість холодцю і тим більше запікати – вважається, що для того годиться лише стегно цілком. Однак у Чехії, наприклад, "Печене вепрево коліно" якраз із нижньої частини свинячих ніжок давно отримало статус культового. Так у Німеччині жодне свято не обходиться без Швайнсхакс або Ейсбейн – зварених в пиві або бульйоні свинячих гомілок із різними видами гарніру. Та й в Австрії, Польщі і навіть у далекій Австралії, на Кубі страви з рульки – це завжди про велику і теплу компанію і гарний настрій.
Як вибрати правильну рульку
Тільки на базарі, а не в супермаркеті. Ніжки мають бути ідеально свіжими.
Брати треба тільки задні – в передніх мало м'яса і багато жил.
Будь-який запах, окрім запаху свіжого м'яса, говорить про те, що свинину обробляли для довгого зберігання або перед вами м'ясо кнурців і обидва варіанти для нашої мети не годяться.
М'ясо має бути світло-червоним, жир – чисто білим, а шкірка після натискання миттєво вирівнюватися – в іншому випадку свиня занадто стара і не буде смачною.
Особлива принадність страв із скромної рульки в тому, що вони одночасно по-королівськи смачні і при цьому бюджетні.
Підготовка
Перед готуванням гомілки потрібно обпалити, і, якщо немає можливості зробити це над багаттям або в печі, підійде і плита.
За допомогою ножа або залізного віхтя вишкребти шкірку.
І, нарешті, залити слабким розчином оцту або молоком на кілька годин.
Висушити або обтерти паперовими серветками.
Імбирно-медова смажена свиняча рулька в яблуках
Інгредієнти на 8 порцій:
- 2 свинячі рульки – близько 2 кг
- 4 подрібнених зубчики часнику
- 2 ст. л. тертого свіжого імбиру
- 2 ч. л. солі
- ½ ч. л. меленого чорного перцю
- 2 ст. л. оливкової олії
- 5 ріпчастих цибулин
- 1 ст. л. сушеного розмарину
- 1 ст. л. сушеного шавлії
- 100 мл свіжого меду
- 2 солодких яблука
Для зеленого яблучного соусу:
- 1 велике яблуко сорту "Гренні Сміт", "Антонівка" або "Симиренко"
- 1/2 ч. л. свіжої тертої лимонної цедри
- 1 ст. л. свіжого лимонного соку
- 1 зубок часнику
- по 1 ч. л. сушеного шавлії і розмарину
- 1/4 ч. л. солі
- 1/4 ст. оливкової олії
- 2-3 нарізаних свіжих листочки м'яти або петрушки для прикраси
- Нагрійте у великій каструлі 1 л води, додайте 2 цибулини, розрізані навпіл, 1/2 всіх спецій, половину імбиру і обидві підготовлені рульки. Доведіть воду до кипіння, накрийте кришкою і варіть 2 години. Не забудьте періодично знімати піну і за необхідності підливати воду.
- Поки м'ясо вариться, нагрійте духовку до 220°С. Зробіть часникову пасту з нарізаного великими шматками часнику, солі і перцю. Зробіть імбирно-медовий соус з другої половини тертого імбиру, 2/3 меду і половину оливкової олії.
- Наріжте 3 цибулини на восьмушки, а очищені яблука – на четвертинки.
- Дістаньте свинячі рульки з каструлі, обсушіть і намажте часниковою пастою. Дайте постояти 20 хвилин. Намажте медовим соусом і відправте в духовку на 15-20 хвилин або допоки вони не стануть темно-золотистими. Вогонь водночас зменшіть до слабо-середнього. Дістаньте їх і відкладіть, і в ту саму форму покладіть цибулю, плоди, що залишилися спеції, трави та мед. Злегка обсмажте – 4-5 хвилин і поверніть форму рульки. Запікайте всі разом на самому мінімальному вогні ще 20-30 хвилин.
- Зробіть соус із зелених яблук. Для цього збийте всі інгредієнти разом із допомогою блендера до повної гладкості.
- Вийміть форму з духовки і залиште хвилин на 20 – так м'ясо, "відпочивши", стане соковитішим.
- Наріжте свинячі ніжки хрест-навхрест і подавайте з зеленню, шматочками яблук і зеленим яблучним соусом. Ідеальний гарнір – картопляне пюре і тушкована капуста.
Відварити рульку і замаринувати в часнику можна за добу до приготування.
Зелений яблучний соус можна готувати заздалегідь і зберігати на холоді 2 дні.
Соня Яроцька
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