Як приготувати свинячу рульку до новорічного столу

Свиняча рулька – це те, з чого ми традиційно під Новий рік готуємо в кращому випадку холодець. Між тим наші сусіди – поляки, баварці і чехи – готують свинячі ніжки і в будні, і в свята, адже страви з неї – це ситно, смачно, і вони чудово пасують як для сімейної вечері, так і для великої дружної компанії. Відварена в пиві, запечена в прянощах, доповнена фруктами, оточена різними видами гарніру – свиняча рулька просто напрошується на стіл.

Рульки, або інакше гомілки, – найбільш недооцінена частина свинячої туші. Рідко хто наважується робити з них щось замість холодцю і тим більше запікати – вважається, що для того годиться лише стегно цілком. Однак у Чехії, наприклад, "Печене вепрево коліно" якраз із нижньої частини свинячих ніжок давно отримало статус культового. Так у Німеччині жодне свято не обходиться без Швайнсхакс або Ейсбейн – зварених в пиві або бульйоні свинячих гомілок із різними видами гарніру. Та й в Австрії, Польщі і навіть у далекій Австралії, на Кубі страви з рульки – це завжди про велику і теплу компанію і гарний настрій.

Як вибрати правильну рульку

Тільки на базарі, а не в супермаркеті. Ніжки мають бути ідеально свіжими.

Брати треба тільки задні – в передніх мало м'яса і багато жил.

Будь-який запах, окрім запаху свіжого м'яса, говорить про те, що свинину обробляли для довгого зберігання або перед вами м'ясо кнурців і обидва варіанти для нашої мети не годяться.

М'ясо має бути світло-червоним, жир – чисто білим, а шкірка після натискання миттєво вирівнюватися – в іншому випадку свиня занадто стара і не буде смачною.

Особлива принадність страв із скромної рульки в тому, що вони одночасно по-королівськи смачні і при цьому бюджетні.

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Підготовка

Перед готуванням гомілки потрібно обпалити, і, якщо немає можливості зробити це над багаттям або в печі, підійде і плита.

За допомогою ножа або залізного віхтя вишкребти шкірку.

І, нарешті, залити слабким розчином оцту або молоком на кілька годин.

Висушити або обтерти паперовими серветками.

Імбирно-медова смажена свиняча рулька в яблуках

Інгредієнти на 8 порцій:

2 свинячі рульки – близько 2 кг

4 подрібнених зубчики часнику

2 ст. л. тертого свіжого імбиру

2 ч. л. солі

½ ч. л. меленого чорного перцю

2 ст. л. оливкової олії

5 ріпчастих цибулин

1 ст. л. сушеного розмарину

1 ст. л. сушеного шавлії

100 мл свіжого меду

2 солодких яблука

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Для зеленого яблучного соусу:

1 велике яблуко сорту "Гренні Сміт", "Антонівка" або "Симиренко"

1/2 ч. л. свіжої тертої лимонної цедри

1 ст. л. свіжого лимонного соку

1 зубок часнику

по 1 ч. л. сушеного шавлії і розмарину

1/4 ч. л. солі

1/4 ст. оливкової олії

2-3 нарізаних свіжих листочки м'яти або петрушки для прикраси

Нагрійте у великій каструлі 1 л води, додайте 2 цибулини, розрізані навпіл, 1/2 всіх спецій, половину імбиру і обидві підготовлені рульки. Доведіть воду до кипіння, накрийте кришкою і варіть 2 години. Не забудьте періодично знімати піну і за необхідності підливати воду. Поки м'ясо вариться, нагрійте духовку до 220°С. Зробіть часникову пасту з нарізаного великими шматками часнику, солі і перцю. Зробіть імбирно-медовий соус з другої половини тертого імбиру, 2/3 меду і половину оливкової олії. Наріжте 3 цибулини на восьмушки, а очищені яблука – на четвертинки. Дістаньте свинячі рульки з каструлі, обсушіть і намажте часниковою пастою. Дайте постояти 20 хвилин. Намажте медовим соусом і відправте в духовку на 15-20 хвилин або допоки вони не стануть темно-золотистими. Вогонь водночас зменшіть до слабо-середнього. Дістаньте їх і відкладіть, і в ту саму форму покладіть цибулю, плоди, що залишилися спеції, трави та мед. Злегка обсмажте – 4-5 хвилин і поверніть форму рульки. Запікайте всі разом на самому мінімальному вогні ще 20-30 хвилин. Зробіть соус із зелених яблук. Для цього збийте всі інгредієнти разом із допомогою блендера до повної гладкості. Вийміть форму з духовки і залиште хвилин на 20 – так м'ясо, "відпочивши", стане соковитішим. Наріжте свинячі ніжки хрест-навхрест і подавайте з зеленню, шматочками яблук і зеленим яблучним соусом. Ідеальний гарнір – картопляне пюре і тушкована капуста.

Відварити рульку і замаринувати в часнику можна за добу до приготування.

Зелений яблучний соус можна готувати заздалегідь і зберігати на холоді 2 дні.

Соня Яроцька

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