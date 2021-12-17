У "Дії" появилась услуга для родителей младенцев: как получить компенсацию

Отныне подавать заявление на получение компенсации вместо "пакета малыша" в роддоме украинцы могут через раздел "єМалятко".
Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу для родителей младенцев — через раздел "єМалятко" в приложении "Дія" теперь можно оформить денежную компенсацию за "пакет малыша".
Об этом сообщили в пятницу, 17 декабря, на сайте Минцифры.
В министерстве напомнили, что размер компенсации составляет 6300 грн в случае подачи заявления в декабре 2021 года.
Средства можно использовать для приобретения детских товаров офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.
Чтобы получить эту услугу, необходимо:
- заполнить онлайн-заявление;
- открыть специальный счет "Пакет малыша" в отделении ПриватБанка.
Напомним, с 29 ноября на портале "Дія" стали доступны новые услуги: субсидии, назначение и перерасчет пенсий, справки о трудовом, страховом стаже, справка о доходах пенсионера и выписка из реестра застрахованных лиц.
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