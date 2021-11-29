Новые услуги "Дії": как оформить субсидию и пенсию онлайн

Среди нововведений — оформление субсидии онлайн и назначение пенсии.

Начиная с 29 ноября на портале "Дії" стали доступны новые услуги: субсидии, назначение и перерасчет пенсий, справки о трудовом, страховом стаже, справка о доходах пенсионера и выписка из реестра застрахованных лиц.

Как пользоваться новым функционалом, объясняем пошагово.

Субсидии

Вторая по популярности услуга в Украине. В этом году их получают 2,7 млн украинцев, а из госбюджета в 2021 году было выделено 104,1 млрд грн. Сейчас вместо заявлений в ЦНАП и сбор бумажных документов можно сделать это онлайн:

Нужно авторизироваться на портале Дія, зайти в раздел «Пенсии, льготы и помощь» и выбрать пункт с субсидиями. Далее следует подать заявление. Она сделана в виде анкеты. Следует ответить на несколько вопросов и ввести данные о виде субсидии, указать банковский счет, есть ли счетчик воды или газа. В декларации необходимо указать всех членов, проживающих с вами, их доходы, имущество и расходы. Возможно, необходимо загрузить несколько сканов или фото документов и подписать все электронной подписью. Заполнение заявления займет до 30 минут.

Заява на призначення субсидії (3 фото)

В большинстве случаев сканы документов не требуются. Но могут быть случаи, когда потребуется, например, договор аренды или документы о затруднительном материальном положении. После сбора всех необходимых данных все подписывается КЭПом и отправляется на рассмотрение в Минсоцполитики.

Если вам нужны дополнительные данные или документы, вы получите об этом уведомление. В этом случае нужно контактировать с вашим филиалом соцзащиты. Это сделано для экономии времени, чтобы не собирать и подавать документы повторно. Вы можете предоставить данные и их добавить в дело.

Субсидия на большинство видов ЖКХ будет продолжаться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось. Но есть случаи, когда нужно будет подавать повторно регулярно, например субсидии на твердое топливо (например, уголь) или субсидия на арендуемое помещение.

Назначение и перерасчет пенсии

На портале Дія также можно будет получить услугу по назначению или перерасчету пенсии. Как подается заявление онлайн:

Необходимо авторизироваться на портале Дія, зайти в раздел "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать пункт с пенсиями. Далее следует заполнить заявление. Часть информации о вас автоматически подтянется из персонального кабинета. Само заявление просто, но, как в случае с субсидией, сделано в виде анкеты. При заполнении заявления следует отметить, какой вид пенсии вы хотите получать и каким образом — на банковскую карту или в отделении почты. По результатам анкеты система формирует перечень документов, которые нужно подгрузить. Когда заявление будет заполнено, а все необходимые документы прикреплены – нужно только подписать все КЭПом и отправить. Они попадут на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

Заявление на назначение пенсии (3 фото)

Решение принимается в течение 10 рабочих дней в течение которых сотрудниками отделения ПФУ. Ответ или письмо о необходимости уточнения данных придут вам по электронной почте.

Выписка из реестра и справка о доходах пенсионера (ОК-5 и ОК-7)

ОК-5 и ОК-7 – одни из самых востребованных справок в Украине. Ежегодно таких документов выдают 2,8 млн. Это справки о трудовом стаже, которые требуют при оформлении на работе или для назначения пенсии, при начислении больничных.

Как получить справку онлайн:

Надо авторизоваться на портале Дія, зайти в раздел "Справки и подъемники" и выбрать пункт "Справка из реестра застрахованных лиц" В случае с этими справками заполнять какие-либо заявления или подписывать что-нибудь КЭПом не нужно. Только для справки о доходах пенсионера необходимо указать период, на который требуется справка.

Раньше их можно было получить на сайте Пенсионного фонда онлайн. На портале Дія, обещают разработчики, все можно сделать в несколько щелчков, а результат придет на электронную почту через несколько минут.

Напомним, с 1 декабря на портале "Дія" в тестовом режиме заработает услуга смены места жительства онлайн. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, услуга будет доступна на всей территории Украины, кроме Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона, где она появится позже.