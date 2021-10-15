В "Дії" запустят электронные сервисы для ветеранов

Новые услуги будут доступны в следующем году.

В 2022 году на платформах государственных услуг онлайн "Дія" станут доступными сервисы для ветеранов АТО/ООС, Второй мировой войны, членов семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Услуги для ветеранов заработают в "Дії" в 2022 году. Минцифра совместно с Минветеранив работает над запуском. Также на портале "Дія" ветеранам, в отношении которых имеются сведения в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах. Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все имеющиеся государственные реестры, а их 16. Это станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и позволит ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в "Дії", — отметил Федоров.

Сейчас в Украине насчитывается больше 400 тысяч участников АТО/ООС. Вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств — примерно 1,2 миллиона человек.

Напомним, Украина с 1 октября перешла на электронные больничные, а это значит, что гражданам не нужно после выздоровления снова идти в медучреждение, стоять в очереди и контактировать с другими людьми, чтобы закрыть больничный.

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