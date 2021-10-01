Украина перешла на е-больничные: какие преимущества и как получить документ

В Минцифры отмечают, что теперь получение электронного больничного будет быстрым.
Украина с 1 октября перешла на электронные больничные, а это значит, что гражданам не нужно после выздоровления снова идти в медучреждение, стоять в очереди и контактировать с другими людьми, чтобы закрыть больничный. Как работает электронный больничный и какие преимущества отныне есть в украинцев, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Об этом он написал в своем Telegram.
По его словам, е-больничные является одной из самых популярных услуг в Украине, которую пытались реформировать почти 10 лет.
"Сегодня Украина полностью переходит на электронные больничные! Это очень важный шаг к режиму paperless в медицине... Мы упростили услугу и для пациентов, и для врачей, и для государства", — написал Михаил Федоров.
Глава Минцифры напомнил, что в июне в Украине начался переходный этап. За это время почти все больницы подключились к медицинской системе, которая позволяет работать с электронной больничными. В течение этого времени врачи сформировали почти миллион таких документов.
Также Федоров объяснил алгоритм получения электронной больничного:
- После обследования пациента врач формирует медицинское заключение.
- Формирует его в Реестре и уверяет электронной подписью.
- Пациент получает смс.
- Далее документ попадает в Реестр Пенсионного фонда.
- Там формируется электронный листок нетрудоспособности — документ, по которому начисляются выплаты.
- Пациент получает второе смс.
- Работодатель видит документ на портале ПФУ.
"Все быстро и максимально автоматически. Сохраняем ваши время, силы и нервы. Ведь это так важно, особенно когда человек болеет", — подытожил Федоров.
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