Украина перешла на е-больничные: какие преимущества и как получить документ

В Минцифры отмечают, что теперь получение электронного больничного будет быстрым.

Украина с 1 октября перешла на электронные больничные, а это значит, что гражданам не нужно после выздоровления снова идти в медучреждение, стоять в очереди и контактировать с другими людьми, чтобы закрыть больничный. Как работает электронный больничный и какие преимущества отныне есть в украинцев, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, е-больничные является одной из самых популярных услуг в Украине, которую пытались реформировать почти 10 лет.

"Сегодня Украина полностью переходит на электронные больничные! Это очень важный шаг к режиму paperless в медицине... Мы упростили услугу и для пациентов, и для врачей, и для государства", — написал Михаил Федоров.

Глава Минцифры напомнил, что в июне в Украине начался переходный этап. За это время почти все больницы подключились к медицинской системе, которая позволяет работать с электронной больничными. В течение этого времени врачи сформировали почти миллион таких документов.

Также Федоров объяснил алгоритм получения электронной больничного:

После обследования пациента врач формирует медицинское заключение. Формирует его в Реестре и уверяет электронной подписью. Пациент получает смс. Далее документ попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности — документ, по которому начисляются выплаты. Пациент получает второе смс. Работодатель видит документ на портале ПФУ.

"Все быстро и максимально автоматически. Сохраняем ваши время, силы и нервы. Ведь это так важно, особенно когда человек болеет", — подытожил Федоров.

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