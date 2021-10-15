У "Дії" запустять електронні сервіси для ветеранів

Нові послуги стануть доступними наступного року.

2022 року на платформах державних послуг онлайн "Дія" стануть доступними сервіси для ветеранів АТО/ООС, Другої світової війни, членів родин загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сервіси для ветеранів запрацюють у "Дії" у 2022 році. Мінцифра спільно з Мінветеранів працює над запуском. Також на порталі "Дія" ветеранам, стосовно яких є дані у реєстрах, буде доступний розділ із інформацією про їхні статуси та пільги. Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі наявні державні реєстри, а їх 16. Це стане початком для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг у "Дії", - зазначив Федоров.

Нині в Україні налічується понад 400 тисяч учасників АТО/ООС. Разом із воїнами Другої світової війни, членами родин загиблих, учасниками бойових дій на територіях інших держав — приблизно 1,2 мільйона осіб.

Нагадаємо, Україна від 1 жовтня перейшла на електронні лікарняні, а це означає, що громадянам не потрібно після одужання знову йти до медзакладу, стояти в черзі та контактувати з іншими людьми, щоб закрити лікарняний.

Електронні COVID-сертифікати, Інтернет та нові послуги у "Дії": інтерв’ю з Михайлом Федоровим

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