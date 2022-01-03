В Закарпатье горел дом директора местного телеканала

Вроде бы взорвался и вспыхнул газовый котел.

В Мукачево в доме директора местного телеканала "М-Студио" Владимира Шубца произошел пожар.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на социальные сети.

Возгорание в доме возникло поздно вечером 2 января. По предварительной информации, пожару предшествовал взрыв. Предполагается, что причиной стал взрыв газового котла. К счастью, пострадавших удалось избежать.

На обнародованных кадрах, которые снимали очевидцы, заметно, как с крыши здания шли большие клубы черного дыма, а затем появилось и пламя.

Официальная информация о причинах и обстоятельствах этого чрезвычайного происшествия отсутствует.

Телерадиокомпания "Мукачево" (М-Студио) является дочерним предприятием Производственно-коммерческого общества с ограниченной ответственностью "Продюсер".

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