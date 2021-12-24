Ученые придумали, как реанимировать "мертвые" батарейки

Специалисты говорят, что нужно настроить процесс зарядки.

Инженеры из США придумали способ продления срока службы литий-ионных батарей на 30% и повысить их производительность.

Об этом пишет журнал Nature.

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Частицу лития можно снова реанимировать, если правильно настроить процесс зарядки. Такая технология может не только улучшить современные батареи, но открыть конструкции с большей плотностью энергии для будущих поколений. Например, электромобили смогут дольше ездить без перезарядки, а смартфоны станут более автономными.

Физики предположили, что неактивные части лития можно вернуть к жизни, если прицельно направить на них напряжение. Чтобы проверить эти предположения, они собрали "оптическую" батарею — специальное тестовое устройство, позволившее наблюдать изолированные сгустки в реальном времени во время зарядки.

Как выяснилось в эксперименте, на самом деле они не были полностью "мертвыми", а очень медленно перемещались к одному электроду во время зарядки и другому — при разрядке.

Специалисты также отмечают, что изолированность лития является большой проблемой для создания литий-металлических батарей следующего поколения, способных удерживать до 10 раз больше энергии, но очень нестабильны. Использование новой технологии поможет устранить этот недостаток.

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Напомним, ученые из США разработали глазные капли, позволяющие бороться с возрастными изменениями зрения. Речь идет о дальнозоркости, возникающей у пожилых людей в результате естественных процессов, пресбиопии.