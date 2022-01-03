Стефанчук назвал приоритеты работы парламента в 2022 году

Стефанчук назвал приоритеты работы парламента в 2022 году

В частности, речь идет об усилении народовластия.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал приоритеты власти на 2022 год.

Об этом сообщили в Telegram-канале ВРУ.

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В частности, речь идет об усилении народовластия, реформе СБУ, пенсионной реформе и градостроительстве.

"Мы четко знаем, куда двигаться дальше, ведь каждый год имеем указатель – План законопроектной работы Верховной Рады Украины", — подчеркнул глава парламента.

По его словам, усиление народовластия станет одним из акцентов работы депутатов, "ведь это основное предвыборное обещание президента".

Напомним, спикер Стефанчук сообщал, что после Нового года в Верховную Раду внесут законопроект, который позволит народным избранникам голосовать дистанционно, вне стен парламента. Стефанчук считает, что такая форма голосования защитит парламент от опасностей, таких как пандемия COVID-19 или вторжение России.

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