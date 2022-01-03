Стефанчук назвав пріоритети роботи парламенту в 2022 році

Стефанчук назвав пріоритети роботи парламенту в 2022 році

Зокрема, йдеться про посилення народовладдя.

Спікер Верховнох Ради Руслан Стефанчук назвав пріорітети влади на 2022-й рік.

Про це повідомили у Telegram-каналі ВРУ.

Зокрема, йдеться про посилення народовладдя, реформа СБУ, пенсійна реформа та містобудування.

"Ми чітко знаємо, куди рухатися далі, адже щороку маємо дороговказ – План законопроєктної роботи Верховної Ради України", - наголосив голова парламенту.

За його словами, посилення народовладдя стане одним з акцентів роботи депутатів, "адже це основна передвиборча обіцянка презмдента".

Нагадаємо, спікер Стефанчук повідомляв, що після Нового року до Верховної Ради внесуть законопроєкт, який дозволить народним обранцям голосувати дистанційно, поза стінами парламенту. Стефанчук вважає, що така форма голосування захистить парламент від небезпек, як-от пандемія COVID-19 чи вторгнення Росії.

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