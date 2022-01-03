Окуповані території Луганської області залишились без води

В проблемах із водою вже звинуватили Київ.

Окуповані території в Перевальському районі, Алчевську, Брянці, Кіровську та Стаханові залишилися майже без води, а у Первомайську вода відсутня повністю.

Про це повідомили на місцевому водоканалі, який підконтрольний окупантам.

В припинені водопостачання винуватять аварію на Західній фільтрувальній станції, яка залишається на вільній території, тож російські ЗМІ не пропустили нагоди звинуватити у відсутності води Київ.

"Українська сторона від 21:00 2 грудня припинила подачу води із Західної фільтрувальної станції. Причиною стало пошкодження магістрального водоводу діаметром 1200 мм від насосної станції ЗФС-3. У зв'язку з цим обмежена подача води до Алчевська – на 30%; Слов'яносербська, Перевальського району – на 50%; Стаханова, Кіровська, Брянки – на 60%; Первомайська – на 100%", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні від 1 січня 2022 року підвищуються тарифи на холодну воду для 45 водоканалів країни.

Читайте також:

У Росії масово отруїлися діти в оздоровчому таборі

Двоє загиблих та постраждала: наслідки страшної ДТП у Миколаєві (фото)

Українці з "ковідною тисячею" витратили вже 638 млн гривень