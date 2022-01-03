Кардіологи попередили про небезпеку аспірину

У аспірину є небезпечні побічні дії.

Протягом багатьох років літнім людям рекомендовано регулярно приймати аспірин, щоб запобігти серцевому нападу або інсульту, але правила змынилися.

Нещодавно Спеціальна група з профілактичних послуг США змінила свою позицію і більше не радить людям старше 60 років приймати аспірин як профілактичний засіб.

«Останні докази очевидні: починати щоденний режим прийому аспірину людям старше 60 років, щоб запобігти першому серцевому нападу чи інсульту, не рекомендується», – заявив член Робочої групи, доктор медичних наук Цзянь-Вен Ценг в оновлених рекомендаціях.

«Однак ця рекомендація Робочої групи не призначена для людей, які вже приймали аспірин для попереднього серцевого нападу чи інсульту», - додав він.

Нижче ви ознайомитеся із шістьма порадами щодо аспірину.

Внутрішня кровотеча є великим ризиком для людей старше 60 років

Нові дані показують, що щоденний прийом аспірину «може допомогти запобігти серцевим нападам та інсультам у деяких людей, але він також може спричинити потенційно серйозну шкоду, таку як внутрішня кровотеча», – заявив член робочої групи Джон Вонг, доктор медицини в оновлених рекомендаціях.

Кардіолог Сем Каліунджі, каже, що він «згоден з рекомендаціями, хоча рекомендації є саме такими, якими вони кажуть,— вони мають керувати — детальний огляд кожного окремого пацієнта та обговорення з лікарем є важливим, щоб зробити правильний рішення. Необхідно оцінити декілька факторів – аналіз ризику/користі – головним чином переваги первинної профілактики серцево-судинних захворювань та інсульту порівняно з ризиком кровотечі Ризик кровотечі є найбільшим ризиком та зоною занепокоєння для пацієнтів без факторів ризику та відсутність в анамнезі захворювань серця чи інсульту… Ризик кровотечі, особливо з шлунково-кишкового тракту, викликає найбільше занепокоєння для людей старше 60 років».

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Крім аспірину, існують інші профілактичні заходи

Хоча аспірин вважався запобіжним заходом проти серцево-судинних захворювань, є кілька інших способів профілактики серцевих захворювань.

Зниження рівня холестерину, контроль діабету, втрата ваги і фізичні вправи, а також відмова від куріння є важливими у цьому процесі.

З усіма цими досягненнями потреба в аспірині для всіх пацієнтів була зведена нанівець.

Алергія на аспірин

Крім ризиків, згаданих вище, люди також повинні знати про алергію на аспірин, пояснюють лікарі.

Задуха, астматичні напади, задишка, хрипи у легенях – це реакція дихальної системи на ацетилсаліцилову кислоту. Наявність печії, коліки, розлад шлунка, зміна кольору калу та інші симптоми свідчать про те, що проти аспірину збунтувався шлунково-кишковий тракт.

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Чи варто приймати аспірин при COVID-19?

Пацієнти з COVID-19 зазвичай приймають аспірин, щоб запобігти згортанню крові, і, за словами кардіолога д-ра Джеймса Р. Хіггінса, доктора медицини, люди повинні спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж це робити. Він пояснює: «Загалом ми спостерігали збільшення захворюваності на серцевий напад, а також інсульт у пацієнтів як із класично симптоматичною інфекцією COVID-19, так і у тих, у кого симптоми незначні або взагалі відсутні. Вважається, що ці події опосередковуються через Механізм, при якому інфікування covid викликає стан гіперкоагуляції в крові інфікованої людини, що, у свою чергу, призводить до утворення тромбозу або згортання в артеріях пацієнтів, що забезпечують кровообіг як мозкового, так і коронарного кровообігу, а отже, наступних інсультів та інфарктів. Ці події потенційно можна запобігти за допомогою ліків, які допомагають запобігти гіперкоагуляції або «згущення» крові, наприклад справжні антикоагулянти (розріджувачі крові) або найпростіші антитромбоцитарні препарати, такі як аспірин».

Він додає: «На жаль, важко передбачити, яка людина постраждає від цих ускладнень після зараження COVID, і тому важко вирішити, для кого терапія найкраще підходить. Тепер, у світлі нових рекомендацій Служби профілактики США Цільова група вважає, що щоденне вживання аспірину в деяких групах може становити більший ризик небажаних явищ (геморагічний інсульт або шлунково-кишкова кровотеча), ніж вважалося раніше, це не повинно бути просто загальною рекомендацією або вважалося для всіх інфікованих починати щоденний прийом аспірину, щоб Замість цього ми повинні були засвоїти, що до аспірину не слід ставитися легковажно, і що найкраща порада – проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати рішення про таку терапію для кожного пацієнта."