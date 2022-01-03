Десерт "Засніжені кошики"

Будь-яке застілля, а тим паче святкове, вінчає десерт.

Новорічний десерт має бути легким, бо після довгого та ситного застілля шматок торта, навіть маленький, – це вже надто. Краще приготуйте фруктові десерти: смажені в карамелі банани, груші у червоному вині, десерт із печених яблук із заварним кремом. Навіть звичайний фруктовий салат із легким йогуртом буде доречним.

Зверніть увагу і наш рецепт. Можливо, це саме те, що може стати фінальною точкою вашого застілля.

Інгредієнти:

апельсини

морозиво

курага

чорнослив

волоські горіхи

Приготування

Апельсини добре вимити, розрізати навпіл та акуратно, намагаючись не пошкодити цедру, вийняти з половинок м'якоть.

Курагу, чорнослив та волоські горіхи подрібнити, з'єднати з морозивом та наповнити приготовленою масою кошики.

На замітку

Кошики будуть мати ефектніший вигляд, якщо ви зробите край зубчастим, а згори оформите ручкою.

Для наповнення кошиків можна приготувати фруктовий салат із використанням яблук, винограду, ківі, банана, груші та цитрусових. Заправте такий салат збитими вершками чи йогуртом.

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