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Десерт із печених яблук із заварним кремом

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Десерт із печених яблук із заварним кремом

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Хочете здивувати любу дитину або дорогу подругу новою стравою? Приготуйте десерт із печених яблук із заварним кремом.

Ароматне яблучне пюре, доповнене найніжнішим оксамитовим кремом, задовольнить навіть найвишуканішого гурмана.

Інгредієнти:

  • для яблучного пюре:
    • 3 яблука
    • 1 столова ложка цукру
    • мелена кориця
  • для заварного крему:
    • 0,5 л молока
    • 150 г цукру
    • 4 жовтки
    • 50 г борошна
    • 1 чайна ложка ванільного цукру

Приготування

Яблука вимити і видалити серцевину, не прорізаючи плоди наскрізь. У отримані поглиблення покласти по 1 чайній ложці цукру і запікати близько 30 хвилин за 200°С.

З охололих яблук зняти шкірку і розтерти в однорідне пюре, приправивши його меленою корицею.

Жовтки розтерти з додаванням цукру і ванільного цукру до повного їх розчинення, після чого додати борошно і ретельно перемішати, щоб не залишилося грудочок.

Молоко довести до кипіння, додати підготовлені жовтки і варити, постійно помішуючи, на слабкому вогні до загусання.

У креманки або розетки викласти яблучне пюре, а поверх нього — остиглий заварний крем.

На замітку

Яблука краще використовувати кисло-солодкі. Залежно від сорту яблук і їхньої солодощі регулюйте норму цукру.

Яблука можна не запікати, а, нарізавши шматочками, притушкувати з невеликою кількістю води і цукром.

У яблучне пюре можна додати подрібнені горіхи.

Декорують готовий десерт на розсуд — гілочкою м'яти, порошком какао, тертим шоколадом або зернами граната.

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