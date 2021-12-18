Хочете здивувати любу дитину або дорогу подругу новою стравою? Приготуйте десерт із печених яблук із заварним кремом.
Ароматне яблучне пюре, доповнене найніжнішим оксамитовим кремом, задовольнить навіть найвишуканішого гурмана.
Інгредієнти:
- для яблучного пюре:
- 3 яблука
- 1 столова ложка цукру
- мелена кориця
- для заварного крему:
- 0,5 л молока
- 150 г цукру
- 4 жовтки
- 50 г борошна
- 1 чайна ложка ванільного цукру
Приготування
Яблука вимити і видалити серцевину, не прорізаючи плоди наскрізь. У отримані поглиблення покласти по 1 чайній ложці цукру і запікати близько 30 хвилин за 200°С.
З охололих яблук зняти шкірку і розтерти в однорідне пюре, приправивши його меленою корицею.
Жовтки розтерти з додаванням цукру і ванільного цукру до повного їх розчинення, після чого додати борошно і ретельно перемішати, щоб не залишилося грудочок.
Молоко довести до кипіння, додати підготовлені жовтки і варити, постійно помішуючи, на слабкому вогні до загусання.
У креманки або розетки викласти яблучне пюре, а поверх нього — остиглий заварний крем.
На замітку
Яблука краще використовувати кисло-солодкі. Залежно від сорту яблук і їхньої солодощі регулюйте норму цукру.
Яблука можна не запікати, а, нарізавши шматочками, притушкувати з невеликою кількістю води і цукром.
У яблучне пюре можна додати подрібнені горіхи.
Декорують готовий десерт на розсуд — гілочкою м'яти, порошком какао, тертим шоколадом або зернами граната.
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