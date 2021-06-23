Рецепт чизкейка зі свіжими ягодами на основі з печива

Сезон фруктів і ягід в розпалі. Не упускайте можливості спробувати все, що дарує природа.

Щоб досягти максимального ефекту для здоров'я, намагайтеся вживати ягоди і фрукти в свіжому вигляді. Тільки таким чином організм отримає всі, що містяться в них, вітаміни.

Сьогоднішній рецепт чизкейку зі свіжими ягодами саме тим і хороший, що ягоди викладаються на вже готовий пиріг і не піддаються тепловій обробці.

Інгредієнти:

800 г сиру

400 г печива

400 г ягід

250 г цукру

250 г сметани

150 г вершкового масла

120 г вершків 20%-ї жирності

3 яйця

1 пакетик ванільного цукру

Приготування

Печиво подрібнити в крихту блендером або качалкою.

Вершкове масло розтопити, остудити, з'єднати з крихтою і ретельно вимішати.

Приготовану масу викласти у змащену вершковим маслом роз'ємну форму і добре утрамбувати по дну і по всій висоті бортів, намагаючись, щоб дно виходило товщиною близько 1 см, а боки — близько 0,5 см. Поки готується начинка, форму з основою слід тримати в холодильнику .

Сир перебити занурювальним блендером, додати вершки і, продовжуючи працювати блендером, довести масу до кремоподібної текстури, після чого ввести 200 г цукру, яйця і ванільний цукор і збивати до отримання однорідної маси.

Сирну начинку викласти в охолоджену основу і випікати близько 50 хвилин за 170°С.

Сметану збити з цукром, що залишився, вилити на випечений чизкейк і допікати ще 7 хвилин за 200°С.

Ягоди вимити, обсушити, розкласти на поверхні остиглого чизкейка і витримати його в холодильнику 8-10 годин.

На замітку

Для приготування чизкейка можна використовувати вишню, черешню, суницю, полуницю, малину, ожину, смородину, чорницю або ягідний мікс.

Сир купуйте жирністю 10-15% і в жодному разі не зернистий. Частину сиру можна замінити вершковим сиром.

Для приготування основи використовуйте будь-пісочне або вівсяне печиво.

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