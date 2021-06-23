У Миколаєві в маршрутці на пасажира впали двері

Інцидент стався в маршрутному таксі №15, коли чоловік зайшов на зупинці.
Двері однієї з миколаївських маршруток вивалилися на пасажира - він зловив їх рукою.
Як пише Ольга Луньова в Facebook, інцидент стався в маршрутному таксі №15, коли чоловік зайшов на зупинці громадського транспорту "Садова".
"Сервіс по-миколаївськи. Проїзд по 7 гривень, але можливо доведеться ловити собою двері (на фото якраз таки тільки що увійшов пасажир). Спасибі, що пасажирці на першому сидінні не прилетіло", - написала жінка.
Користувачі Мережі висловили своє невдоволення умовами пасажирських перевезень у місті:
- То дощ з даху салон заливає, то двері відпадають... Наш транспорт і сервіс - несумісні поняття.
А деякі іронізували:
-Та це все пасажири !! Ходять туди-сюди через двері, ось вони і ламаються!
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