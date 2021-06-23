В Николаеве в маршрутке на пассажира упали двери

Инцидент произошел в маршрутном такси №15, когда мужчина зашел на остановке.

Двери одной из николаевских маршруток вывалились на пассажира — он поймал их рукой.

Как пишет Ольга Лунева в Facebook, инцидент произошел в маршрутном такси №15, когда мужчина зашел на остановке общественного транспорта "Садовая".

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"Сервис по-николаевски. Проезд по 7 гривен, но, возможно, придется ловить собой дверь (на фото как раз таки только что вошел пассажир). Спасибо, что пассажирке на первом сиденье не прилетели", — написала женщина.

Пользователи Сети выразили свое недовольство условиями пассажирских перевозок в городе:

- То дождь с крыши салон заливает, то двери отпадают ... Наш транспорт и сервис — несовместимые понятия.

А некоторые иронизировали:

- Да это все пассажиры !! Ходят туда-сюда через дверь, вот они и ломаются!

Ранее сообщалось, что в Ровно у маршрутки во время движения отпало колесо.

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