В Сумах маршрутка перевернулась на легковой автомобиль, который ее протаранил

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители

В Сумах перевернулась пассажирская маршрутка прямо на легковушку, травмы получили три человека.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Авария произошла поздно вечером на выезде из города. По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса "Рута" осуществлял разворот, как у него врезалась иномарка "Тойота Кэмри". От удара маршрутка перевернулась на бок прямо на иномарку.

В результате ДТП телесные повреждения получили 26-летний водитель легковушки и двое пассажиров маршрутки, которых быстрой доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, что в Киеве произошла авария с участием двух автобусов и фургона с мороженым.

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