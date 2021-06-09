Под Запорожьем хаски после смерти хозяина живет на кладбище

Зоозащитники хотят найти для верной собаки хорошего хозяина.

В Запорожской области на кладбище одного из сел Мелитопольского района обнаружили собаку. Выяснилось, что у него умер хозяин, а соседи просто выгнали пса на улицу, и он ушел жить на кладбище.

Об этом в соцсети написала волонтер Светлана Савченко.

"Без слез рассказать об этом парне нельзя. Умер хозяин и собака стала жить на кладбище. Хаски умный, большой, но очень худой. Помогите, пожалуйста, ему выжить и снова стать домашним любимым мальчиком", — обратилась к неравнодушным Светлана Савченко.

Как рассказала ТСН.ua зоозащитница из Мелитополя Лариса, они приезжали в Семеновку и хотели забрать собаку в Мелитополь и подыскать для нее нового владельца, но пес не дается в руки. Женщине удалось заманить его в вольер, впрочем, хаски быстро из него выбрался и убежал.

"Видно, что собака умный, неагрессивный и дружелюбный. Он подходит. Никакой агрессии с его стороны нет. Понятно, что он не для квартиры, а вот в частном доме мог бы чувствовать себя хорошо", — рассказала Лариса.

Сейчас волонтеры ищут верному хаски нового хозяина. Кто желает обзавестись другом может обращаться по номерам телефонов: 067 582 9637, 0975620491.

Напомним, что в Винницкой области пара овчарок гуляла гранитным карьером, и вдруг одно из животных упало в пропасть и не могло самостоятельно оттуда выбраться. Свою подругу пес не бросил, стоял над ямой и скулил, пока его не заметили местные рабочие.

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