В Днепре загорелась маршрутка, водитель самостоятельно тушил пламя (видео)

Спасатели приехали за считанные минуты, однако их помощь не понадобилась.

В Днепре в среду, 9 июня, на конечной остановке загорелась маршрутка №106.

Об этом проинформировало местное издание 056.ua.

"Все произошло около 9:30 на конечной остановке. Водитель начал тушить огонь самостоятельно. Огонь уничтожил обшивку двигателя. В пожаре никто не пострадал", — говорится в сообщении.

В свою очередь специалист сектора контроля и мониторинга департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра Иван Васючков рассказал детали инцидента.

"В Днепре на конечной остановке на жилом массиве Тополь-3 в маршрутке №106 произошло задымление. Из-за аварийной неисправности компрессора масло попало на двигатель. По какой причине загорелось уже под автобусом пока не ясно, коллектор на том БАЗе находится с другой стороны", — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что машина была уже без пассажиров.

Ранее в Одессе заполненная людьми маршрутка провалилась в дыру в асфальте. Никто не пострадал, все люди вышли из салона невредимыми.

А в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось заднее левое колесо.

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