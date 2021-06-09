Спасатели предупредили об ухудшении погоды: чего ждать украинцам

Синоптики объявили I уровень опасности.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

Так, по информации Укргидрометцентра, днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 9 июня гроза.

Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области днем 10 июня гроза (I уровень опасности, желтый).

Стоит отметить, что спасатели советуют, как действовать во время шквалов и гроз:

плотно закройте окна в помещении, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт;

во время грозы отключите электроприборы (они притягивают разряд), отключите телевизор от антенны, не пользуйтесь мобильным телефоном;

на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Напомним, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару в 39°.

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