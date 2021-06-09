Рятувальники попередили про погіршення погоди: чого очікувати українцям

Синоптики оголосили I рівень небезпечності.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.
Про це йдеться на сайті ДСНС.
Так, за інформацією Укргідрометцентру, вдень 9 червня у більшості областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві та Київській області 9 червня гроза.
Вдень 10 червня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий ). В Києві та Київській області вдень 10 червня гроза ( I рівень небезпечності,жовтий ).
Варто зазначити, що рятувальники радять, як діяти під час шквалів та гроз:
- щільно закрийте вікна у приміщенні, приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркуйте поруч із ними автотранспорт;
- під час грози вимкніть електроприлади (вони притягують розряд), відключіть телевізор від антени, не користуйтесь мобільним телефоном;
- на відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Нагадаємо, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39°.