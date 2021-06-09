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Під Запоріжжям хаскі після смерті господаря живе на кладовищі

Під Запоріжжям хаскі після смерті господаря живе на кладовищі

pixabay.com

Зоозахисники хочуть знайти для вірного собаки хорошого господаря.

У Запорізькій області на кладовищі одного із сіл Мелітопольського району виявили собаку. З'ясувалося, що у нього помер господар, а сусіди просто вигнали пса на вулицю, тож він пішов жити на цвинтар.

Про це у соцмережі написала волонтерка Світлана Савченко.

"Без сліз розповісти про цього хлопця не можна. Помер господар і собака стала жити на цвинтарі. Хаскі розумний, великий, але дуже худий. Допоможіть, будь ласка, йому вижити і знову стати домашнім улюбленим хлопчиком", - звернулася до небайдужих Світлана Савченко.

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Як розповіла ТСН.ua зоозахисниця із Мелітополя Лариса, вони приїздили в Семенівку і хотіли забрати собаку в Мелітополь і підшукати для нього нового власника, але пес не дається в руки. Їй вдалося заманити його до вольєру, втім, хаскі швидко з нього вибрався і втік.

"Видно, що собака розумний, неагресивний і дружелюбний. Він підходить. Жодної агресії з його боку немає. Зрозуміло, що він не для квартири, а от у приватному будинку він почуватиметься добре", - розповіла Лариса.

Зараз волонтери шукають вірному хаскі нового господаря. Хто бажає обзавестися другом може звертатися за номерами телефонів: 067 582 9637, 0975620491.

Нагадаємо, що на Вінниччині пара вівчарок гуляла гранітним кар’єром, аж раптом одна з тварин впала у прірву й не могла самотужки звідти видертися. Свою подругу пес не покинув, стояв над ямою й скавулів, аж поки його не помітили місцеві робітники.

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