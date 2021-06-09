У Сумах маршрутка перекинулась на легковик, який її протаранив

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці

У Сумах перекинулася пасажирська маршрутка просто на легковик, травмувалися троє людей.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

Аварія сталася пізно увечері на виїзді з міста. За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса "Рута" здійснював розворот, як в нього врізалася іномарка "Тойота Кемрі". Від удару маршрутка перекинулася на бік прямо на іномарку.

В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримали 26-річний водій легковика та двоє пасажирів маршрутки, яких швидкою доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що у Києві сталась аварія за участі двох автобусів і фургона із морозивом.

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