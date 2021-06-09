У Сумах маршрутка перекинулась на легковик, який її протаранив

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці
У Сумах перекинулася пасажирська маршрутка просто на легковик, травмувалися троє людей.
Про це повідомляють журналісти ТСН.
Аварія сталася пізно увечері на виїзді з міста. За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса "Рута" здійснював розворот, як в нього врізалася іномарка "Тойота Кемрі". Від удару маршрутка перекинулася на бік прямо на іномарку.
В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримали 26-річний водій легковика та двоє пасажирів маршрутки, яких швидкою доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, що у Києві сталась аварія за участі двох автобусів і фургона із морозивом.