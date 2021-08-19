Хотите удивить любимое чадо или дорогую подругу новым блюдом? Приготовьте десерт из печеных яблок с заварным кремом.
Ароматное яблочное пюре, дополненное нежнейшим бархатистым кремом, удовлетворит даже самого изысканного гурмана.
Ингредиенты:
- для яблочного пюре:
- 3 яблока
- 1 столовая ложка сахара
- молотая корица
- для заварного крема:
- 0,5 л молока
- 150 г сахара
- 4 желтка
- 50 г муки
- 1 чайная ложка ванильного сахара
Приготовление
Яблоки вымыть и удалить сердцевину, не прорезая плоды насквозь. В получившиеся углубления положить по 1 чайной ложке сахара и запекать около 30 минут при 200°С.
С остывших яблок снять кожицу и растереть в однородное пюре, приправив его молотой корицей.
Желтки растереть с добавлением сахара и ванильного сахара до полного их растворения, после чего добавить муку и тщательного перемешать, чтобы не осталось комочков.
Молоко довести до кипения, добавить подготовленные желтки и варить, постоянно мешая, на слабом огне до загустения.
В креманки или розетки выложить яблочное пюре, а поверх него – остывший заварной крем.
На заметку
Яблоки лучше использовать кисло-сладкие. В зависимости от сорта яблок и их сладости регулируйте норму сахара.
Яблоки можно не запекать, а, нарезав дольками, притушить с небольшим количеством воды и сахаром.
В яблочное пюре можно добавить измельченные орехи.
Декорируйте готовый десерт по усмотрению – веточкой мяты, порошком какао, тертым шоколадом или зернами граната.
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