Десерт из печеных яблок с заварным кремом

Десерт из печеных яблок с заварным кремом

Хотите удивить любимое чадо или дорогую подругу новым блюдом? Приготовьте десерт из печеных яблок с заварным кремом.

Ароматное яблочное пюре, дополненное нежнейшим бархатистым кремом, удовлетворит даже самого изысканного гурмана.

Ингредиенты:

для яблочного пюре: 3 яблока 1 столовая ложка сахара молотая корица

для заварного крема: 0,5 л молока 150 г сахара 4 желтка 50 г муки 1 чайная ложка ванильного сахара



Приготовление

Яблоки вымыть и удалить сердцевину, не прорезая плоды насквозь. В получившиеся углубления положить по 1 чайной ложке сахара и запекать около 30 минут при 200°С.

С остывших яблок снять кожицу и растереть в однородное пюре, приправив его молотой корицей.

Желтки растереть с добавлением сахара и ванильного сахара до полного их растворения, после чего добавить муку и тщательного перемешать, чтобы не осталось комочков.

Молоко довести до кипения, добавить подготовленные желтки и варить, постоянно мешая, на слабом огне до загустения.

В креманки или розетки выложить яблочное пюре, а поверх него – остывший заварной крем.

На заметку

Яблоки лучше использовать кисло-сладкие. В зависимости от сорта яблок и их сладости регулируйте норму сахара.

Яблоки можно не запекать, а, нарезав дольками, притушить с небольшим количеством воды и сахаром.

В яблочное пюре можно добавить измельченные орехи.

Декорируйте готовый десерт по усмотрению – веточкой мяты, порошком какао, тертым шоколадом или зернами граната.

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