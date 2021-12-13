Комп’ютери і wifi-модулі: Стефанчук анонсував модернізацію Ради

Йдеться про підготовку до запровадження онлайн-голосувань у Раді.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтримує ідею запровадження системи онлайн-голосувань в парламенті.

Про це він заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Стефанчук нагадав, що ідею про можливість онлайн-голосувань він вніс до Ради ще два роки тому. Але, за його словами, багато нардепів сприйняли її негативно.

"Але потрібно враховувати, що у світі сьогодні ціла низка викликів, які ми не можемо спрогнозувати. Наприклад, може так статися, що через пандемію в парламенті не збереться 226 депутатів, або щось станеться із приміщенням унаслідок якоїсь умовної воєнної агресії на Грушевського, 5. Ми – єдиний законодавчий орган, і ми не маємо варіанту, щоб у разі чого все-таки зібратися й ухвалити важливе для держави рішення", - сказав він.

Спікер ВРУ додав, що онлайн-голосування є технічним питанням. І на його думку, Мінцифри найближчим часом представить концепцію.

"Якщо в нас буде гарантія від провідних компаній і технічне рішення, до якого буде довіра, то варто спробувати на якомусь рівні почати впроваджувати. Важливо, щоб у критичних ситуаціях у нас були запобіжники", - додав Стефанчук і уточнив, що зала пленарних засідань Верховної Ради може бути технічно переобладнана влітку 2022 року.

За його словами, оновлені робочі місця депутатів будуть обладнані "і комп’ютерами, і розетками, і wifi-модулями, і електронними пристроями для голосування".

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