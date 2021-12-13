Компьютеры и wifi-модули: Стефанчук анонсировал модернизацию рабочих мест нардепов

Речь идет о подготовке к внедрению онлайн-голосований в Раде.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поддерживает идею введения системы онлайн-голосований в парламенте.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Стефанчук напомнил, что идею о возможности онлайн-голосований он внес в Раду еще два года назад. Но, по его словам, многие нардепы восприняли ее отрицательно.

"Но нужно учитывать, что в мире сегодня целый ряд вызовов, которые мы не можем спрогнозировать. Например, может так случиться, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов, или что-нибудь произойдет с помещением в результате какой-то условной военной агрессии на Грушевского, 5. Мы – единственный законодательный орган, и у нас нет варианта, чтобы в случае чего все-таки собраться и принять важное для государства решение", — сказал он.

Спикер ВРУ добавил, что онлайн-голосование является техническим вопросом. И по его мнению, Минцифры в ближайшее время представит концепцию.

"Если у нас будет гарантия от ведущих компаний и техническое решение, к которому будет доверие, то стоит попытаться на каком-то уровне начать внедрять. Важно, чтобы в критических ситуациях у нас были предохранители", — добавил Стефанчук и уточнил, что зал пленарных заседаний Верховной Рады может быть технически переоборудован летом 2022 года.

По его словам, обновленные рабочие места депутатов будут оборудованы "и компьютерами, и розетками, и wifi-модулями, и электронными устройствами для голосования".

Напомним, в Украине могут стать доступны электронные выборы. Это удастся сделать после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дія".

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