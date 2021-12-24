Вчені вигадали, як реанімувати "мертві" батарейки 

Спеціалісти кажуть, що требаналаштувати процес зарядки.

Інженери із США вигадали спосіб, як продовжити термін служби літій-іонних батарей на 30% і підвищити їхню продуктивність.

Про це пише журнал Nature.

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Частки літію можна знову реанімувати, якщо правильно налаштувати процес зарядки. Така технологія може не тільки покращити сучасні батареї, але й відкрити конструкції з більшою щільністю енергії для майбутніх поколінь. Наприклад, електромобілі зможуть довше їздити без перезарядки, а смартфони стануть автономнішими.

Фізики припустили, що неактивні частки літію можна повернути до життя, якщо прицільно направити на них напругу. Щоб перевірити ці припущення, вони зібрали "оптичну" батарею — спеціальний тестовий пристрій, який дозволив спостерігати ізольовані згустки в реальному часі під час зарядки.

Як з'ясувалося під час експерименту, насправді вони не були повністю "мертвими", а дуже повільно переміщалися до одного електрода під час заряджання та іншого – при розрядці.

Спеціалісти також зазначають, що ізольованість літію є великою проблемою для створення літій-металевих батарей наступного покоління, які здатні утримувати до 10 разів більше енергії, але дуже нестабільні. Використання нової технології може допомогти усунути цей недолік.

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