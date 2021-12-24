Вчені вигадали, як реанімувати "мертві" батарейки 

Спеціалісти кажуть, що требаналаштувати процес зарядки.
Інженери із США вигадали спосіб, як продовжити термін служби літій-іонних батарей на 30% і підвищити їхню продуктивність.
Про це пише журнал Nature.
Частки літію можна знову реанімувати, якщо правильно налаштувати процес зарядки. Така технологія може не тільки покращити сучасні батареї, але й відкрити конструкції з більшою щільністю енергії для майбутніх поколінь. Наприклад, електромобілі зможуть довше їздити без перезарядки, а смартфони стануть автономнішими.
Фізики припустили, що неактивні частки літію можна повернути до життя, якщо прицільно направити на них напругу. Щоб перевірити ці припущення, вони зібрали "оптичну" батарею — спеціальний тестовий пристрій, який дозволив спостерігати ізольовані згустки в реальному часі під час зарядки.
Як з'ясувалося під час експерименту, насправді вони не були повністю "мертвими", а дуже повільно переміщалися до одного електрода під час заряджання та іншого – при розрядці.
Спеціалісти також зазначають, що ізольованість літію є великою проблемою для створення літій-металевих батарей наступного покоління, які здатні утримувати до 10 разів більше енергії, але дуже нестабільні. Використання нової технології може допомогти усунути цей недолік.
Нагадаємо, вчені зі США розробили очні краплі, які дозволяють боротися із віковими змінами зору. Йдеться про далекозорість, яка виникає у людей похилого віку в результаті природних процесів, пресбіопія.