На Закарпатті горів будинок директора місцевого телеканалу

Начебто вибухнув і спалахнув газовий котел.

У Мукачеві в будинку директора місцевого телеканалу "М-Студіо" Володимира Шубця сталася пожежа.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на соціальні мережі.

Займання у домі виникло пізно ввечері 2 січня. За попередньою інформацією, пожежі передував вибух. Припускають, що причиною став вибух газового котла. На щастя, постраждалих вдалося уникнути.

На оприлюднених кадрах, які знімали очевидці, помітно, як з даху будівлі йшли великі клуби чорного диму, а потім з'явилося й полум'я.

Офіційна інформація про причини та обставини цієї надзвичайної події наразі відсутня.

Телерадіокомпанія "Мукачево" (М-студіо) є дочірнім підприємством Виробничо-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю "Продюсер".

Читайте також:

Поблизу Києва палає багатоповерховий готель

Аспірант з Франції заявив, що в Києві його зґвалтував священник

У Росії допускають, що газопровід "Північний потік-2" можуть не просертифікувати