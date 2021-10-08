Німеччина посилює умови в'їзду для українців

До Німеччини можна буде в’їхати через 14 днів після щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу.

Німеччина віднесла Україну до переліку країн з високим ризиком поширення коронавірусу. Тому від 10 жовтня Німеччина змінює умови для в'їзду туристів із України.

Про це 8 жовтня повідомив Інститут Роберта Коха при міністерстві охорони здоров’я Німеччини.

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Як йдеться у повідомленні, безперешкодно потрапити до країни можна буде лише після повного курсу вакцинації проти коронавірусу. Так, до Німеччини можна буде в’їхати через 14 днів після щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу такими вакцинами:

Pfizer/BioNTech,

Johnson&Johnson,

Moderna

AstraZeneca.

Ті українці, які не вакцинуються, повинні перед в’їздом у Німеччину заповнити онлайн-форму та мати підтвердження реєстрації при в’їзді. А потім будуть змушені відбути 10-денну самоізоляцію.

Зазначаєть, під час самоізоляції в Німеччині забороняється полишати будинок або приймати в себе гостей. Втім, за умови негативного ПЛР-тесту строк самоізоляції зменшується вдвічі: від десяти днів до п’яти.

Також до країн з високим ризиком поширення віднесли:

Бруней,

Естонію,

Ємен,

Латвію.

Нагадаємо, популярна серед українських туристів Шрі-Ланка спростила правила в'їзду для повністю вакцинованих подорожувальників. Із 1 жовтня тим, хто приїздить до острівної країни, не потрібно повторно здавати ПЛР-тест.

Новини світу: з 1 жовтня для в'їзду у Шрі-Ланку не потрібно буде повторно здавати ПЛР-тест

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