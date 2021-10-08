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Компанія Facebook заявила про черговий масштабний збій "програм та продуктів"

Компанія Facebook заявила про черговий масштабний збій "програм та продуктів"

Associated Press

Є проблеми, зокрема, в роботі Instagram.

Увечері п’ятниці, 8 жовтня, користувачі у всьому світі почали масово скаржитися на збій в Instagram. У компанії Facebook, якій належить ця соцмережа, визнали проблему й додали, що є збої й у інших їхніх програм та продуктів.

"Ми знаємо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших програм та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, і перепрошуємо за можливі незручності", - ідеться в повідомленні Facebook, яке вони опублікували в соцмережі-конкурентові - Twitter.

Нагадаємо, один із наймасштабніших збій у роботі соцмереж та сайтів стався цього тижня – у понеділок, 4 жовтня. Зокрема, тоді майже 6 годин не працювали соцмережі та месенджери компанії Facebook. Причиною неполадок попередньо називали внутрішню помилку налаштувань.

Сервіси відновили роботу лише після 6-годинної паузи. І за цей час вартість акцій компанії Facebook впала. Статки засновника соцмережі Марка Цукерберга знизились на майже 7 мільярдів доларів. Згодом акції піднялися в ціні й він повернув частину статків.

Окрім того, шалена кількість користувачів утекла до конкурентів. Власник Telegram Павел Дуров заявив, що у його месенджері під час цього збою зареєструвалися рекордні 70 мільйонів нових користувачів.

А вже 6 жовтня користувачі знову скаржилися на проблеми в роботі Facebook та Instagram.

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