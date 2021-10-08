Компания Facebook заявила об очередном масштабном сбое "программ и продуктов"

Есть проблемы, в частности, в работе Instagram.

Вечером пятницы, 8 октября, пользователи во всем мире начали массово жаловаться на сбой в Instagram. В компании Facebook, которой принадлежит эта соцсеть, признали проблему и добавили, что есть сбои и в других их программах и продуктах.

"Мы знаем, что некоторые люди имеют проблемы с доступом к нашим программам и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию, и приносим извинения за возможные неудобства", — говорится в сообщении Facebook, которое они опубликовали в соцсети-конкуренте — Twitter .

Напомним, один из самых масштабных сбоев в работе соцсетей и сайтов произошел на этой неделе — в понедельник, 4 октября. В частности, тогда почти шесть часов не работали соцсети и мессенджеры компании Facebook. Причиной неполадок предварительно называли внутреннюю ошибку настроек.

Сервисы возобновили работу только после 6-часовой паузы. И за это время стоимость акций компании Facebook упала. Состояние основателя соцсети Марка Цукерберга снизились почти 7 млрд долларов.

Кроме того, безумное количество пользователей убежало к конкурентам. Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что в его мессенджере во время этого сбоя зарегистрировались рекордные 70 миллионов новых пользователей. Впоследствии акции поднялись в цене и он вернул часть доходов.

А уже 6 октября пользователи снова жаловались на проблемы в работе Facebook и Instagram.

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