"Потерянный вкус": что ел Хрущев на своей даче в Киеве

"Потерянный вкус": что ел Хрущев на своей даче в Киеве

ТСН исследует украинскую кухню советской эпохи: зачем в советские времена консервировали суп с фрикадельками и макароны, и что ел Никита Хрущев, когда жил на даче в Киеве.

ТСН подобрались к финальной части кулинарной экспедиции в поисках утраченного вкуса — советской.

Что ел Никита Хрущев, когда жил на своей даче в Киеве — в сюжете ТСН.19: 30.

Это, наверное, одно из самых жутких мест в центре Киева. Сейчас — это руины, которые никто не охраняет. А когда-то здесь решались судьбы. На правительственной даче жили Касиора, Каганович, то есть эти стены видели людей, которые были причастны к голодомору.

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Хрущев — это человек, который в корне изменила наши столы и наше представление о кухне. Невысокий, полноватый, странный. На сталинских пирах он выступал шутом, ему говорили: "давай, спляши гопака". Мой друг, историк Игорь Нетудихаткин, объясняет: здесь, на даче, Хрущев проводил встречи, принимал решения, подписывали бумаги и точно ел.

Экспедиция ТСН пытается воспроизвести стол Хрущева. Ставит на него не только те блюда, которые ел сам товарищ, первый секретарь, но и те, которые он добавил в меню украинцав. Готовила здесь Хрущеву Анна Дышкант, кухарка, которую впоследствии он заберет с собой в Москву, когда пойдет на повышение.

"У нас на Украине принято хорошо есть", — говорит кухарка.

Именно с ее воспоминаний мы знаем, что Хрущев праздновал Пасху.

Это — старинный монастырь в городке Сатанов, с уникальной росписью. Картина — страшного суда. В огне горят всем знакомые персонажи. В течение ХХ века монастырь дважды закрывался — в 27-м и в 63-м годах.

Один из главных советских богоборцев, который закрывал храмы и монастыри, оказывается праздновал Пасху с пасхой и пасхальными яйцами. И пекла ему украинская кухарка. Рецепты того «хрущевского» теста сохранились в справочниках, поэтому попробуем воспроизвести.

Нам помогает шеф-кухарка Юля.

"Масло, перетертые с мукой, заливается со смесью молока, сахара и дрожжей. Это — масляное тесто, это — классический французский бриош. Ставим в печь и пасхи пекутся", — рассказывает рецепт шеф-кухарка Юля.

На кухне одного из колледжей столицы мы готовим блюдо, вкус которого точно знает каждый — сосиски в тесте. Они на витринах советских буфетов появилась во времена Хрущева.

Представьте: сентябрь 59-го года, разгар холодной войны. По приглашению президента Аденауэра Хрущев летит в штаты с визитом. Две недели ему показывают страну. В одном из городов заводят на ярмарку и подводят к стенду мясокомбината. Свои впечатления позже Хрущев запишет на диктофон для мемуаров.

Ему дают попробовать хот-дог. По лицу на архивных кадрах видно — вкусный. Хрущев возвращается домой и уже через несколько месяцев в меню столовых и буфетов появляется сосиска в тесте. В чем фишка этого теста, которое все так любили. В том, что оно вкусное. Мука, дрожжи, молоко пополам с водой, немного сахара и маргарины.

Это — Лиля и она сейчас учить меня делу, которое сам делает с детства. Лиля рассказывает рацион ее семьи, как и многих украинцав, сейчас на 80% состоит из картофеля. Но Украина — это житница? Почему картофель?

"Это следствие обезземеливания крестьян. Когда происходит распределение земель и землю в селях забирают, остается тот маленький надел возле дома, что потом мы будем называть городом, ты на нем зерна не вырастишь", — говорит специалист.

Лиля подтверждает: еще в пятидесятые годы ее бабушка, которая жила на Херсонщине, картошки не выращивала и не ела. Я попросила ее приготовить блюдо из картофеля, какая у нее больше ассоциируется с советским периодом — это винегрет. Его делают из селедкой, с грибами, но картофель — обязательно. Извращением Лиля считает разве что горошек в винегрете.

"Меня это удивляет — будто же неотъемлемая часть советских салатов", — рассказывает женщина.

Овощные консервы — это тоже наследство Хрущева. Мы — на нежинском консервном заводе. Он начал работать почти сто лет назад, но тогда в его ассортименте было только два вида продукции: квашеная капуста и огурцы соленые. В 60 при Хрущеве ассортимент предприятия резко увеличился. Кроме привычной нам кабачковой икры и тушеной фасоли, там делали совершенно диковинку. Речь идет о борще, супе, который даже делали с фрикадельками, даже вермишель с мясом закрывали.

В то же время в стране массово открываются заведения общественного питания. В городах люди почти не едят дома, зато идалень — школьные, заводские, общественные. Аромат бабушкиных пирогов в сознании, он перебивает вкус советской котлеты из столовой. И бабушки остались разве у тех, кому повезло.

Революции, войны, голод, депортации — они разрушают связь поколений. Так представление о традиционной украинской кухне просто стерли из сознания целых поколений. Декомунизуваты нашу историю — просто. Начать можно уже сейчас, на собственной кухне. Некоторые утраченные за последние 400 лет вкусы мы уже для вас нашли.

"Потерянный вкус" | Что ел Хрущев на своей даче в Киеве

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